ДНР и ЛНР перешли на российские телефонные номера

Абоненты Донецкой и Луганской народных республик получат телефонный код российской системы нумерации +7, сообщили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Российской Федерацией принято очередное важное решение. Нашей республике выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 959», — приводит ТАСС заявление главы ЛНР.

Пасечник поблагодарил за решение, которое значительно упростит и улучшит взаимодействие с Россией как для жителей республики, так и для ее бизнеса, культуры и других сфер жизни.

Глава ДНР сообщил, что абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в российской системе нумерации. По его словам, на данном этапе замена sim-карты не потребуется. «Считаю, что это очень хороший подарок ко Дню Победы жителям ДНР», — отметил он.

Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал присвоение республикам российского кода нумерации логичным продолжением реализации подписанных договоров с ЛНР и ДНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.