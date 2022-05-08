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ДНР и ЛНР перешли на российские телефонные номера

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Абоненты Донецкой и Луганской народных республик получат телефонный код российской системы нумерации +7, сообщили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Российской Федерацией принято очередное важное решение. Нашей республике выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 959», — приводит ТАСС заявление главы ЛНР.

Пасечник поблагодарил за решение, которое значительно упростит и улучшит взаимодействие с Россией как для жителей республики, так и для ее бизнеса, культуры и других сфер жизни.

Глава ДНР сообщил, что абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в российской системе нумерации. По его словам, на данном этапе замена sim-карты не потребуется. «Считаю, что это очень хороший подарок ко Дню Победы жителям ДНР», — отметил он.

Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал присвоение республикам российского кода нумерации логичным продолжением реализации подписанных договоров с ЛНР и ДНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Топ комментариев

Alhazred

Отлично поживает. Можешь найти его фото вчерашние в гавани Севастополя )))

Alhazred

Кто именно? Ты толком можешь изъясняться?

Alhazred

Ну дай ссылочку на эти снимки)))

Alhazred

Какие факты? Те что ты в горячечном бреду с укропабликов тут постишь?)))