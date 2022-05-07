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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США закупят для Украины новые виды вооружения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti

США планируют закупить для Украины ракеты с лазерным наведением, ручные беспилотники Puma, а также дополнительные «дроны-камикадзе» Switchblade.

Пентагон намерен расширить поставки оружия и военной техники на Украину с помощью закупок у оборонных предприятий. Предыдущие поставки осуществлялись из существующих запасов армии США, пишет The Washington Post.

Закупки на общую сумму в 136 миллионов долларов включают высокоточные ракеты калибра 70 миллиметров, а также ручные беспилотники Puma. Также планируется поставить дополнительные противотанковые «дроны-камикадзе» Switchblade, пишет The Washington Post.

На сегодня в распоряжении Пентагоне есть одобренное Конгрессом США финансирование в размере 300 миллионов долларов, которое можно потратить на закупку вооружения для Украины.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 6 мая сообщил об очередном раунде военной помощи Киеву. Поставки включают 25 тысяч артиллерийских снарядов, электронные системы для подавления помех, полевое оборудование и противоартиллерийские радары.

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Топ комментариев

Очаков

А Шойгу обязательно приедет, не сомневайтесь. Главное - дождитесь, быстро с Киева не убегайте.

urbasik

Холодильник честнее телевизора.

D762

Ну а у украины - то, один "боевой" генерал уж точно есть! Это тот, что на карачках, американскому экс...

Очаков

Хотят Куев в жертву принести.