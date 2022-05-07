США закупят для Украины новые виды вооружения

США планируют закупить для Украины ракеты с лазерным наведением, ручные беспилотники Puma, а также дополнительные «дроны-камикадзе» Switchblade.

Пентагон намерен расширить поставки оружия и военной техники на Украину с помощью закупок у оборонных предприятий. Предыдущие поставки осуществлялись из существующих запасов армии США, пишет The Washington Post.

Закупки на общую сумму в 136 миллионов долларов включают высокоточные ракеты калибра 70 миллиметров, а также ручные беспилотники Puma. Также планируется поставить дополнительные противотанковые «дроны-камикадзе» Switchblade, пишет The Washington Post.

На сегодня в распоряжении Пентагоне есть одобренное Конгрессом США финансирование в размере 300 миллионов долларов, которое можно потратить на закупку вооружения для Украины.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 6 мая сообщил об очередном раунде военной помощи Киеву. Поставки включают 25 тысяч артиллерийских снарядов, электронные системы для подавления помех, полевое оборудование и противоартиллерийские радары.