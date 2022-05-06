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Число автоугонов резко выросло из-за дефицита запчастей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дефицит запчастей вызвал рост угонов автомобилей в России, следует из статистики МВД. В первом квартале 2022 года число таких преступлений выросло на 20%.

По данным ведомства, в январе было угнано 459 автомобилей, в феврале — 505 машин, а в марте — 620. Преступники разбирают похищенные автомобили на запчасти и затем продают их на разбор.

По прогнозам МВД, в ближайшие месяцы ситуация заметно ухудшится, больше всего угонов ожидается летом. При этом самые популярные у российских угонщиков марки — Hyundai, Kia и Toyota.

Так, среди автомобилей марки Hyundai наибольшим спросом у похитителей пользовались модели Santa Fe, Solaris и Creta. Самыми угоняемыми машинами Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage. Среди Toyota часто угоняют Land Cruiser и Camry.

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ЧП #Криминал #Автоправо
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