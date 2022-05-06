Медведев похвалил главу Венгрии за мужественный шаг

Зампред Советабеза России Дмитрий Медведев назвал отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители «мужественным для безгласной Европы шагом».

Орбан заявил, что Венгрия и Евросоюз (ЕС) в целом не готовы принять предложение Еврокомиссии о введении в качестве антироссийских санкций эмбарго на импорт нефти из России.

«Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, «наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух».

«Посмотрим, что предпримет этот пастух. И, конечно, как поведет себя та часть стада, которая готова к самопожертвованию