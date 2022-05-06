Участники шоу «Звезды в Африке 2» решили противостоять Верещагину

Участники шоу «Звезды в Африке 2» продолжат бороться за место в финале, в новом выпуске продолжится противостояние оставшейся молодежи и юмориста Олега Верещагина.

В шоу остались всего пять участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Каролина Севастьянова и Аня Покров. В предыдущем выпуске ушел певец Анатолий Цой, который плел свои интриги. Его главный соперник — Верещагин остался.

В этот раз у Верещагина уже не будет иммунитета, и участники могут проголосовать против него. Верещагин попробует переломить игру и остаться в проекте.

«Он строит супер грязную игру», —сказала в анонсе шоу Валя Карнавал. А Верещагин ей ответил: «Хорош, уже из меня злодея делать».

Многое будет зависеть от того, кому оставил свой иммунитет Цой. Вероятно, это одна из девушек, например, Каролина, к которой он проявлял нежные чувства. Кто попадет в номинацию и будет бороться за место на проекте, станет ясно в воскресенье, 8 мая.