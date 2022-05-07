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Программа празднования 9 мая в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Народные гуляния, кроме парада победы и «Бессмертного полка», пройдут в Улан-Удэ 9 мая, основные мероприятия по празднованию 77-й годовщины Победы в Великой отечественной войне развернутся на площади Советов.

Праздновать 9 мая в Улан-Удэ начнут с парада Победы в 10 часов и завершат артиллерийским салютом в 22:00.

Парад Победы в Улан-Удэ

В 10.00 на площади Советов начнется парад Победы, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В составе колонны проедут экипажи бронетранспортеров БТР-80, бронемашин повышенной защищенности «Тайфун», армейских мотовездеходов АМ-1, боевых машин с противотанковым комплексом «Конкурс».

Также на параде будут экипажи реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», ствольной артиллерии (122-мм гаубиц Д-30), автомобилей КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобилей «Рысь». Всего будет задействовано более 30 единиц военной техники.

Также в колонне проедет восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», а также боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша». Возглавит механизированную колонну техники легендарный танк Т-34. Всего в параде Победы примут участие около 1,5 тысячи человек.

Другие мероприятия

11.00 — «Бессмертный полк» (площадь Советов)
14.00 — Театрализованное представление «От героев былых времен» (парк культуры и отдыха «Юбилейный)
16.00 — Праздничный концерт «Победа в музыке весны», ландшафтная историческая анимация «Подвиги героев и песенный флешмоб «Салют Победы в наших песнях» (парк имени Орешкова)
22.00 — Праздничный салют (остров Комсомольский)

В вечернее время, по Улан-Удэ с 22.00 будет задействовано восемь трамваев и около 300 автобусов для вывоза населения. Два вагона трамвая и два больших автобуса оформят под военную тематику. Водители трамваев наденут в праздничную форму с георгиевскими лентами, будет звучать музыка военных лет.

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Топ комментариев

Очаков

А Шойгу обязательно приедет, не сомневайтесь. Главное - дождитесь, быстро с Киева не убегайте.

Очаков

Хотят Куев в жертву принести.

D762

Ну а у украины - то, один "боевой" генерал уж точно есть! Это тот, что на карачках, американскому экс...

Е. Рудаков

🤣🤣🤣🤣🤣 вам мало тех кто уже пришли? 🤣