Программа празднования 9 мая в Улан-Удэ

Народные гуляния, кроме парада победы и «Бессмертного полка»,
пройдут в Улан-Удэ 9 мая, основные мероприятия по празднованию 77-й годовщины
Победы в Великой отечественной войне развернутся на площади Советов.
Праздновать 9 мая в Улан-Удэ начнут с парада Победы в 10
часов и завершат артиллерийским салютом в 22:00.
Парад Победы в Улан-Удэ
В 10.00 на площади Советов начнется парад Победы,
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В составе колонны проедут экипажи бронетранспортеров БТР-80, бронемашин повышенной защищенности «Тайфун», армейских мотовездеходов АМ-1, боевых машин с противотанковым комплексом «Конкурс».
Также на параде будут экипажи реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», ствольной артиллерии (122-мм гаубиц Д-30), автомобилей КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобилей «Рысь». Всего будет задействовано более 30 единиц военной техники.
Также в колонне проедет восстановленный военными мастерами тяжелый советский
танк ИС-2 «Иосиф Сталин», а также боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша».
Возглавит механизированную колонну техники легендарный танк Т-34. Всего в
параде Победы примут участие около 1,5 тысячи человек.
Другие мероприятия
11.00 — «Бессмертный полк» (площадь Советов)
14.00 — Театрализованное представление «От героев былых времен» (парк культуры и отдыха «Юбилейный)
16.00 — Праздничный концерт «Победа в музыке весны», ландшафтная историческая анимация «Подвиги героев и песенный флешмоб «Салют Победы в наших песнях» (парк имени Орешкова)
22.00 — Праздничный салют (остров Комсомольский)
В вечернее время, по Улан-Удэ с 22.00 будет задействовано восемь трамваев и
около 300 автобусов для вывоза населения. Два вагона трамвая и два больших
автобуса оформят под военную тематику. Водители трамваев наденут в праздничную
форму с георгиевскими лентами, будет звучать музыка военных лет.