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Shell продаст российскую сеть АЗС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/shell

Нефтегазовая компания Shell нашла покупателя на российскую сеть — это более 370 АЗС в 28 городах по всей стране.

Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России. Но сделка еще не подписана, стороны находятся в процессе переговоров, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Англо-голландская компания продает все автозаправки вместе с персоналом при условии, что работникам АЗС будут платить текущие зарплаты до конца года. Среди потенциальных покупателей сети АЗС — «Лукойл».

О планах по выходу из сети АЗС и производств авиационного топлива и смазочных материалов в России Shell сообщила 8 марта.

В конце февраля Shell заявила, что выходит из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпромнефтью», включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум». Также компания прекратила участие в «Северном потоке — 2».

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Топ комментариев

userkc

как после этого не сбивать американские беспилотники и спутники! заслужили

Asd10

Кнопки маленькие, а пальцы крупные..Добрее к друг другу надо быть🤗🤗

Disobedient

Теперь можешь со спокойной душой пойти со своим другом к отцу вашему иблису.

Disobedient

Россия она моя. Лингвист степной.