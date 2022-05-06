Shell продаст российскую сеть АЗС

Нефтегазовая компания Shell нашла покупателя на российскую сеть — это более 370 АЗС в 28 городах по всей стране.

Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России. Но сделка еще не подписана, стороны находятся в процессе переговоров, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Англо-голландская компания продает все автозаправки вместе с персоналом при условии, что работникам АЗС будут платить текущие зарплаты до конца года. Среди потенциальных покупателей сети АЗС — «Лукойл».

О планах по выходу из сети АЗС и производств авиационного топлива и смазочных материалов в России Shell сообщила 8 марта.

В конце февраля Shell заявила, что выходит из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпромнефтью», включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум». Также компания прекратила участие в «Северном потоке — 2».