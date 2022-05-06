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Псаки покинет должность пресс‑секретаря Белого дома

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки покинет свой пост, на ее должность назначена ее заместитель Карин Жан-Пьер, говорится в заявлении Белого дома.

«Хочу поблагодарить Джен за высокий профессионализм, прямое и искреннее общение с американским народом с присущим ей чувством юмора», — приводит ТАСС слова президента США Джо Байдена.

Жан-Пьер в настоящее время занимает пост старшего заместителя пресс-секретаря и заместителя помощника президента. Как следует из заявления, она является давним членом команды Байдена еще в бытность нынешнего хозяина Белого дома вице-президентом в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

В мае 2021 года Псаки заявила, что через год может покинуть свой пост. Прежде чем стать пресс-секретарем Байдена, она была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации Обамы.

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Топ комментариев

userkc

как после этого не сбивать американские беспилотники и спутники! заслужили

Asd10

Кнопки маленькие, а пальцы крупные..Добрее к друг другу надо быть🤗🤗

Disobedient

Теперь можешь со спокойной душой пойти со своим другом к отцу вашему иблису.

Disobedient

Россия она моя. Лингвист степной.