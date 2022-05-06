Новые производства запущены на Бийском олеумном заводе

Научно-экспериментальный центр Бийского олеумного завода разработал и внедрил в производство новое взрывчатое вещество и стифниновую кислоту, сообщается на сайте завода.

Старт производства малочувствительного вещества ТАТБ, обладающего уникально высокими показателями безопасности при внешних воздействиях, стал результатом усилий всех заводских служб, задействованных в создании и подготовке данного участка к вводу в эксплуатацию в течение последних семи лет.

Технология получения стифниновой кислоты, применяемой в производстве промвзрывчатки, была усовершенствована под руководством заслуженного химика РФ, кандидата химических наук Виталия Заславца. Благодаря новым решениям и модернизации аппаратурного оформления теперь в процессе синтеза продукта задействовано меньше оборудования, исключены операции ручного труда и достигнута серьезная экономия времени и энергоресурсов.

История Бийского олеумного завода – филиала завода имени Я.М. Свердлова, началась в 1950 году. Сегодня Бийский олеумный – одно из крупнейших предприятий наукограда Бийска, современное многопрофильное производство с инженерно-технологической базой, позволяющей самостоятельно осуществлять полный цикл работ от разработки научной идеи до её воплощения.