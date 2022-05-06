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Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Австрия не планирует платить за поставляемый Россией газ в рублях заявил в министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.

«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — цитирует ТАСС Шалленберга.

По его словам, президент России Владимир Путин своими решениями добился «противоположных результатов», сделав страны НАТО «более сплоченными».

Президент России 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.

Согласно документу, «недружественные» покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

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