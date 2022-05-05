«Газпром» решил использовать мощности сухопутной части «Северного потока — 2» для газоснабжения Северо-Запада России, говорится в сообщении компании.

«В связи с тем что в настоящее время морской газопровод "Северный поток — 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток — 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада», — приводит РИА Новости сообщение.

Если Германия решит ввести морскую часть газопровода в эксплуатацию, то можно будет подключить только одну нитку, а вторая заработает не раньше 2028 года, отметили в «Газпроме».

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство завершилось в сентябре прошлого года, к декабрю он был полностью готов к эксплуатации.

Газопровод должен был ежегодно перекачивать 55 миллиардов кубометров газа, но после начала российской спецоперации на Украине власти Германии остановили сертификацию. Как заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, проект фактически заморожен.