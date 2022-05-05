Калининградский автомобильный завод «Автотор», где собирались BMW, Kia и Hyundai, выделил сотрудникам участки для огородов в связи с «непростым экономическим положением» в стране, говорится в заявлении компании.

Все желающие смогут получить земельный участок общей площадью 10 соток. В общей сложности на эти цели выделено два земельных массива площадью 300 гектаров в районе поселков Холмогоровка и Люблино, находящихся в собственности компании.

Участки полностью подготовлены к сезонным посевным работам: земля вспахана и проборонована. «Автотор» также продает высококачественный семенной картофель.

В связи с введенными санкциями и сложностями в логистике сборка автомобилей на «Автоторе» остановлена. Коллектив с 1 по 22 мая отправлен в «корпоративный отпуск с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ».