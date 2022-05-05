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Coca‑Cola задумалась о полном уходе с российского рынка

Источник:
ТАСС
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Производитель напитков The Coca-Cola Company не исключает полного ухода с российского рынка, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.

Если конфликт на Украине затянется, Coca-Cola может «в тот или иной момент полностью свернуть» бизнес в России. При этом генеральный директор компании усомнился в том, что уход компании с российского рынка может оказать серьезное давление на власти России. «Символизм важен, но он не может быть решающим фактором», — цитирует его ТАСС.

В марте Coca-Cola объявила о приостановке деловой активности на территории России на фоне ситуации вокруг Украины. Компания сообщила, что основной ее задачей является обеспечение функционирования бизнеса, сохранение рабочих мест и безопасность работников — приостановка производства не планируется.

«Coca-Cola HBC Россия» принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Тема: Санкции против России
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Экономика #Продукты #Красноярск #Новосибирск
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