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Евросоюз не смог согласовать запрет на импорт российской нефти

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

В среду Еврокомиссия объявила о проекте шестого пакета санкций против России, который включает отложенный запрет на экспорт в ЕС сырой нефти и нефтепродуктов, который может быть введен в действие в конце этого - начале следующего года.

В ходе обсуждения некоторые из стран-членов сообщества, в частности Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от нефти из России, приводит ТАСС материал агентства Reuters.

Первое обсуждение нефтяного эмбарго завершилось отсутствием консенсуса сторон. При этом источник агентства подчеркнул, что соглашение может быть достигнуто на следующей встрече постпредов ЕС, запланированной на четверг.

По оценкам экспертов, запрет импорта российской нефти в Европу приведет к новому витку роста цен на топливо и потенциально может закончиться ростом нефтяных доходов России.

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