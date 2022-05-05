Генсек ОПЕК заявил, что российскую нефть в мире нечем заменить

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить российскую нефть.
В среду Еврокомиссия объявила о проекте шестого пакета санкций против России, который включает отложенный запрет на экспорт в ЕС сырой нефти и нефтепродуктов
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», — цитирует ТАСС генсека.
Баркиндо также отметил, что конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров, добавил он.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе, необходимых сельскохозяйственных товаров», — подчеркнул Баркиндо.
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