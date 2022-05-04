Утверждена программа льготной ипотеки для IT-специалистов

Правительство утвердило параметры льготной ипотечной программы для специалистов, работающих в сфере информационных технологий.

Получить льготный кредит на покупку квартиры смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в IT-компаниях. Льготная ставка для них будет составлять до 5% годовых, сообщает пресс-служба кабмина.

Максимальный размер льготного кредита на покупку жилья для жителей регионов с численностью населения не менее 1 миллиона человек — 18 миллионов рублей, для остальных — 9 миллионов рублей.

Также есть требования по зарплате. Она должна быть не ниже 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога в регионах, где свыше миллиона жителей, и не менее 100 тысяч рублей — в остальных субъектах.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что рассчитывает на выдачу до конца 2024 года около 50 тысяч таких кредитов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей. Правительство рассчитывает, что это поддержит работников IT-сектора в сложившейся экономической ситуации.