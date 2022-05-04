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Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце, снимок космического явления опубликован на сайте обсерватории солнечной динамики NASA.

Выброс гигантского протуберанца произошел 30 апреля 2022 года. На правой части снимка запечатлен момент выделения чрезвычайно горячего материала и экстремального ультрафиолетового света с поверхности Солнца.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Чем мощнее вспышка, тем серьезные последствия для Земли могут быть. Зафиксированный выброс относится к самому мощному классу X.

В зависимости от места и направления выброса коронарного вещества с поверхности звезды, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере нашей планеты.

Самая мощная вспышка на Солнце за время наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Инцидент получил в литературе название «Событие Кэррингтона». Возникшая в результате магнитная буря вызвало полный отказ систем связи в США и Европе.

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