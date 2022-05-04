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Российское кино вытеснило зарубежное из лидеров проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином»

Новинки российского кино стали лидерами проката за майские праздники, вытеснив все зарубежные премьеры и хиты.

За прошедшие выходные самым популярным оказался военный фильм «1941. Крылья над Берлином», он собрал 38 миллионов рублей. На втором месте мультфильм «Бука. Мое любимое чудовище», на третьем — «Артек. Большое путешествие». Замыкают пятерку лидеров «Отчаянные дольщики» и «Первый Оскар».

Несмотря на лидерство российского кино в прокате, отечественные картины собирают ничтожно мало денег. Для сравнения, голливудские релизы за уикенд собирали больше 100 миллионов рублей. Даже главный хит последних месяцев «Анчартед. На картах не значится» по итогам шестой-седьмой недель проката имел большую кассу, чем российские новинки на старте проката.

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Обсуждение (4)
Топ комментариев

Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.

Disobedient

Конфуций либердятский сказал.