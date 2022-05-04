Авербух прокомментировал слухи о закрытии «Ледникового периода»

Продюсер и хореограф «Ледникового периода» Ильи Авербуха поделился мнением о будущем сезоне проекта. На фоне военной спецоперации на Украине многие развлекательные проекты исчезли из эфира Первого канала, и в Сети пошли слухи о закрытии ледового шоу.

«Я хотел бы, чтобы проект состоялся, потому что это важно для многих ребят, так как впереди непростой сезон. Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — сказал Авербух в интервью Sport24.

Спортсмен пояснил, что не принимает никаких решений по поводу проекта. Решение будет за руководством Первого канала. По словам Авербуха, судьба «Ледникового периода» будет решена после майских праздников.

Проект «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В шоу формируются пары из профессионального фигуриста и артиста.

«Я постараюсь найти новые грани, новые краски, чтобы сохранить актуальность проекта, которому уже много лет. С каждым годом это все сложнее и сложнее», — сказал Илья Авербух о планах на будущий сезон.