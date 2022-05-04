Парламент Эстонии отверг идею пересмотра границ с Россией

Парламент Эстонии отверг на своем пленарном заседании предложение оппозиционной Консервативной народной партии ходатайствовать перед правительством об отзыве подписи Таллина от 2014 года под договорами о сухопутной и морской границе с Россией.

«После восстановления независимости территория Эстонии и сухопутная граница де-юре должны быть признаны на основе правопреемственности, как это предусмотрено Тартуским мирным договором [1920 года]», — приводит «Коммерсантъ» предложение оппозиции.

За негативный ответ на идею оппозиции проголосовали 53 депутата против 28 голосов, поданных за данное предложение, сообщает пресс-служба парламента.

Эстония и Россия не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Но эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

Тартуский (Юрьевский) мирный договор был заключен в 1920 году. В рамках договора РСФСР передала Эстонии часть территорий Ленинградской и Псковской областей. В 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза, и договор, по мнению российской стороны, утратил силу.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.