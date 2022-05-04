НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Парламент Эстонии отверг идею пересмотра границ с Россией

Источник:
«Коммерсантъ»
149 0
Фото: Kaupo Kalda / CC BY-SA 4.0

Парламент Эстонии отверг на своем пленарном заседании предложение оппозиционной Консервативной народной партии ходатайствовать перед правительством об отзыве подписи Таллина от 2014 года под договорами о сухопутной и морской границе с Россией.

«После восстановления независимости территория Эстонии и сухопутная граница де-юре должны быть признаны на основе правопреемственности, как это предусмотрено Тартуским мирным договором [1920 года]», — приводит «Коммерсантъ» предложение оппозиции.

За негативный ответ на идею оппозиции проголосовали 53 депутата против 28 голосов, поданных за данное предложение, сообщает пресс-служба парламента.

Эстония и Россия не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Но эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

Тартуский (Юрьевский) мирный договор был заключен в 1920 году. В рамках договора РСФСР передала Эстонии часть территорий Ленинградской и Псковской областей. В 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза, и договор, по мнению российской стороны, утратил силу.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Еще по теме
Байден посчитал кризис на Украине поворотным моментом истории
Путин заявил Макрону о готовности к диалогу с Украиной
Байден перепутал название своей должности
Посол Украины назвал канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Россия приняла решение покинуть МКС
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
69
Израиль раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера
59
Путин ввел новые санкции против Запада
50
Минобороны показало взятого в плен на Украине британца
39
Германия отказалась платить за российский газ в рублях
32
Украина попросила у США 33 миллиарда долларов