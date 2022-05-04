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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден посчитал кризис на Украине поворотным моментом истории

Источник:
«Известия»
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Президент США Джо Байден во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, назвал кризис вокруг Украины поворотным моментом в современной истории.

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть–восемь поколений», — цитируют «Известия» Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки ранее заявила о том, что Байден может выделить в качестве военной помощи Украине только 250 миллионов долларов. Для расширения военных поставок нужно получить одобрение конгресса, добавила она.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин объяснил ее необходимостью защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны «киевских властей», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

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Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

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Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.