Включи и смотри: плюсы видеонаблюдения от Ростелекома

Видеонаблюдение стало неотъемлемой составляющей умного дома. Но многие до сих пор испытывают к нему предубеждение. Одних пугает сложность установки, других — цена. На рынке есть готовые недорогие решения. Одно из таких представляет Ростелеком.

Домашнее видеонаблюдение давно перестало быть роскошью и для многих стало необходимостью. Чаще всего видеокамеры применяют для охраны жилья и удаленного присмотра за детьми, пожилыми родственниками, домашними животными.

Обзавестись камерой очень просто. Сервис видеонаблюдения от Ростелекома — это готовое под ключ коробочное решение. Можно установить и активировать камеру самостоятельно без какой-либо специальной подготовки, а далее настроить ее работу и смотреть видео через приложение. С каждой камерой идет подробная инструкция. И всегда есть возможность вызвать и специалиста из компании.

Плюсы видеонаблюдения Ростелекома:



— настройка за 5 минут

— удаленный доступ к видео

— непрерывная запись видео

— моментальные уведомления

— техническая поддержка 24/7

— высокая защита данных

Ростелеком предоставляет услугу видеонаблюдения по технологии ОТТ. Видеотрансляция с камер идет без прямой связки с провайдером, а это означает, что подключить сервис могут все желающие — быть интернет-абонентом Ростелекома необязательно.

Как устроен сервис видеонаблюдения

Сервис включает в себя одну или несколько (внутренних и уличных), облачную платформу для хранения информации и личный кабинет с интерфейсом для управления услугой через веб-сайт и мобильное приложение.

Любая из предлагаемых цифровых HD-видеокамер имеет широкий угол обзора. Оснащена встроенными микрофоном и датчиком движения. Для работы в ночное время имеется инфракрасная подсветка. То есть система дает возможность снимать в полной темноте и записывать звук.

Записи с камер транслируются в прямом эфире на специальном веб-сайте и в мобильном приложении «Умный дом» от Ростелекома (AppStore и Google Play).

Одновременно данные сохраняются и зашифровываются на серверах — в центрах обработки данных (ЦОДах) Ростелекома. Компания является российским лидером в этой области и обслуживает серьезные государственные структуры. Поэтому по поводу защищенности видео не стоит беспокоиться.

Фото: © Sibnet.ru

Архивные данные можно посмотреть через личный кабинет и мобильное приложение с любого устройства, подключенного к интернету — компьютера, планшета или смартфона. Для этого в приложении нужно зайти на карточку камеры и выбрать интересующую дату. Срок хранения видео на сервере определятся подключенным тарифом.

Сервис предоставляет удобную опцию — клипы. Это видео, вырезанное из всей хранящейся в облаке записи. Если у пользователя в какой-либо момент что-то произошло, он может сохранить эту часть себе на телефон или компьютер. Длительность клипа до 30 минут.

Домашняя и уличная камеры разыгрываются в игре «Три истории», запущенной на Sibnet.ru совместно с Ростелеком. Также в списке призов комплект умного дома, различные умные гаджеты, сувениры и промокоды на бесплатное подключение услуг.

Сценарии работы

Система настроена так, чтобы фиксировать события при перекрытии обзора камеры или срабатывании датчика движения (если в квартире установлены датчики умного дома). Тревожный режим срабатывает также при звуках, выключение или включение света. При этом автоматически отправляется уведомление пользователю. Сообщения отсылаются и при отключении камеры.

Существует несколько видов уведомлений: сообщения на электронную почту, push-уведомления на смартфон и sms. Настраиваются они в личном кабинете. Можно подключить одно, два или сразу все виды уведомлений. Можно их также полностью отключить.

Фото: © Sibnet.ru

Есть возможность подключить к системе кнопку SOS. При ее нажатии на место происшествия немедленно отправится группа быстрого реагирования из охранного агентства. Эта опция платная и пока она предоставляется только пользователям интернета и ТВ Ростелекома, купившим камеру в рассрочку.

Сервис видеонаблюдения может интегрироваться с системой умного дома от Ростелекома. Это позволяет задавать определенные сценарии, то есть определенные алгоритмы действий.

Например, если камера зафиксировала движение, можно автоматически включать свет в квартире. Есть возможность настроить сервис так, чтобы он реагировал и отправлял пользователю уведомления только при пересечении определенных зон контроля, а иные события игнорировал. Сценариев — множество.

Подключение и тарифы

Для подключения сервиса, прежде всего, нужно приобрести камеру. Компания предлагает несколько моделей камер, как внутренних, так и уличных. Они различаются по качеству записи и функциональности. Например, некоторые из них могут вращаться на 340 градусов, имеют автослежение за объектом, контроль зон и пересечения линий.

Затем нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Умный дом» и добавить камеру. К одному аккаунту в личном кабинете можно привязать сразу несколько камер. Они могут быть установлены в разных помещениях или даже городах. При этом для каждой камеры можно выбрать свой тариф.

Фото: © Sibnet.ru

Существуют три линейки тарифов: «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+». Они отличаются длительностью хранения архива в облаке: 7, 14 и 30 дней. Стоимость тарифов — от 340 рублей в месяц.

Сейчас на сервисе видеонаблюдения в Ростелекоме действует две акции. Первая — для всех (не только абонентов компании). При покупке камеры за полную стоимость клиента получает шесть месяцев бесплатной подписки в подарок по тарифному плану «Полная запись 7 дней хранения».

Вторая акция распространяется только на абонентов Ростелекома. При покупке камеры в рассрочку клиент получает два года бесплатной подписки в подарок по тарифному плану «Полная запись 7 дней хранения».