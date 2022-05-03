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Появились первые претенденты на роль Джеймса Бонда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Не время умирать»

Актеры Том Харди, Генри Кавилл, Идрис Эльба и Джейкоб Элорди названы в качестве главных претендентов на роль нового Джеймса Бонда. Создатели франшизы пока не утвердили актера.

Предварительный список имен на роль Бонда опубликовало издание Variety. При этом авторы франшизы говорят, что до утверждения нового исполнителя роли Джеймса Бонда «пройдет некоторое время».

«Это большое решение. И дело даже не в кастинге. Дело в полном переосмыслении того, куда мы движемся», — цитирует издание продюсера бондианы Барбару Брокколи.

За всю историю фильмов про Джеймса Бонда агента сыграли Шон Коннери, Дэвид Нивен, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крейг.

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