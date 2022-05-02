IKEA продлила приостановку работы в России до 31 августа, но не собирается уходить из страны, сообщил профсоюз работников компании.

«Текущая работа магазинов в режиме "за закрытыми дверьми" пролонгируется до 31 августа», — говорится в заявлении, опубликованном в группе «Профсоюз ИКЕА» в соцсети «ВКонтакте».

Причиной стала невозможность наладить бесперебойные поставки товаров. Компания сохраняет рабочие места и продолжает выплачивать зарплату.

«IKEA не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятие», — отмечается в посте.

IKEA приостановила работу в России 4 марта в связи с событиями на Украине. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявлял, что решение связано с логистическими проблемами и компания хочет вернуться.