Украина попросила у США 33 миллиарда долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили вашингтонской администрации Конгрессу на выделение дополнительной помощи Киеву в размере 33 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Госдепа.

Президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос с просьбой о выделении дополнительных средств для поддержки Украины. Причем более 20 миллиардов долларов планируется направить на военную помощь Киеву.

Блинкен и Кулеба «обсудили запрос администрации в Конгресс от 28 апреля о выделении 33 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву», говорится в сообщении Госдепа .

Байден ранее заявил, что Вашингтон намерен выделить Киеву помощь «в области безопасности, экономики и гуманитарной сферы», причем она «критически важна» для украинского государства.

По главы Белого дома, «очень важно, чтобы это финансирование было одобрено и утверждено как можно быстрее». Он также подчеркнул, что союзники по НАТО и партнеры по ЕС «также заплатят свою справедливую долю расходов».