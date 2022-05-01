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Врач определил норму потребления мяса

Источник:
Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, как часто можно есть мясо и в каком количестве

В мясе содержатся белки животного происхождения — это ценный источник незаменимых для человеческого организма аминокислот. Но употреблять этот продукт в большом количестве нет необходимости, достаточно съедать от 50 до 150 граммов мяса в день, считает Бобровский.

«В среднем 15% от суточной калорийности должен составлять белок, преимущественно животный. Это от 50 до 150 граммов мяса в сутки», — сказал диетолог в интервью радио Sputnik.

При этом для ежедневного употребления подходят далеко не все мясные продукты. В некоторых видах мяса содержится большое количество вредных жиров. «Как правило, это красное мясо (говядина, свинина, баранина). Его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц», — уточнил врач.

По словам диетолога, злоупотребление красным мясом может привести к развитию опасных заболеваний. «Плохие жиры могут стать причиной атеросклероза, инсульта, инфаркта, а продукты переваривания мяса токсично действуют на слизистую кишечника, что повышает вероятность развития онкологических заболеваний», — предупредил Бобровский.

«В мясе молодого ягненка плохих жиров мало. Лучше всего отдавать предпочтение сортам мяса с низким содержанием жира и мясу птицы», — посоветовал Бобровский.

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Disobedient

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