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Аналитик рассказал о преимуществах вложений в золото

Источник:
Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Покупка золота считаптся самой консервативной инвестицией, но в наши дни она может оказаться лучшим способом сохранить деньги, полагает аналитик рынка драгметаллов Дмитрий Голубовский. объяснил свою точку зрения.

«В мире далеко не всегда возникает ситуация, когда золото – это хороший вариант, чтобы в нем хранить деньги. В период здорового экономического роста с золотом на руках лучше не сидеть. Дело в том, что в стабильное время цена на золото стоит на месте, а фондовые рынки растут», — сказал Голубовский радио Sputnik.

Но сейчас, по его словам, времена кризиса, поэтому лучше вкладывать в драгметаллы. «Это довольно очевидное решение, но это тот случай, когда очевидное решение – правильное», — отметил эксперт.

В сложившейся экономической ситуации инвестиции в золото выигрывают в сравнении с депозитами в рублях, наличными сбережениями в валюте и покупкой акций, продолжил аналитик.

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«Банковские депозиты часто дают ставку ниже инфляции, это не тема для сохранения денег. Акции – не тема, потому что рынок очень волатильный из-за рисков экономического спада, рисков в логистике и так далее. Остаются для сбережения денег валюта и золото. С долларами и евро проблемы, потому что их нет в свободном доступе», — пояснил Голубовский.

Надежность инвестиций в золото, по его словам, может поддерживаться благодаря высокому спросу на этот драгоценный металл в Китае.

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Топ комментариев

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

Alhazred

Ты сам то понимаешь что накалякал? Я лично сомневаюсь в этом)))

slavaynin

Будут сидеть и дуться как мышь на крупу)