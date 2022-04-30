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Blizzard представит новый Warcraft

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hachimaki / Attribution-ShareAlike License

Blizzard официально представит новую игру по мотивам вселенной Warcraft, анонс состоится 3 мая, сообщает пресс-служба компании.

Никаких подробностей компания решила не раскрывать, однако известно, что проект будет предназначен для смартфонов и планшетов. Мероприятие состоится в 20.00 по московскому времени на специальной странице официального сайта.

При этом ряд СМИ ранее обнародовали утечки, согласно которым мобильная игра по вселенной Warcraft по своей игровой механике будет напоминать Pokemon Go. Однако официальных подтверждений этому нет.

Примечательно, что Blizzard в последнее время уделяет серьезное внимание мобильным платформам. Так, 2 июня состоится релиз мобильной Diablo Immortal.

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