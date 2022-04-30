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Найден способ определить болезнь Альцгеймера с помощью смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американские исследователи представили приложение, с помощью которого владелец смартфона сможет определить у себя наличие болезни Альцгеймера или других неврологических расстройств.

Скрининг проводится посредством записи крупного плана глаз. После этого специальный алгоритм, разработанный учеными Калифорнийского университета в Сан-Диего, проводит анализ полученных данных, пишет Science Daily.

Приложение использует датчик ближнего инфракрасного излучения для распознавания лиц и фронтальную камеру, чтобы отслеживать изменения в размере зрачка человека. Такая метрика позволяет оценить когнитивное состояние человека.

Авторы открытия отмечают, что созданное приложение позволит сделать скрининг более доступным, однако подчеркивают, что окончательный диагноз все-таки необходимо ставить врачу.

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Жизнь #Здоровье
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