Найден способ определить болезнь Альцгеймера с помощью смартфона

Американские исследователи представили приложение, с помощью которого владелец смартфона сможет определить у себя наличие болезни Альцгеймера или других неврологических расстройств.

Скрининг проводится посредством записи крупного плана глаз. После этого специальный алгоритм, разработанный учеными Калифорнийского университета в Сан-Диего, проводит анализ полученных данных, пишет Science Daily.

Приложение использует датчик ближнего инфракрасного излучения для распознавания лиц и фронтальную камеру, чтобы отслеживать изменения в размере зрачка человека. Такая метрика позволяет оценить когнитивное состояние человека.

Авторы открытия отмечают, что созданное приложение позволит сделать скрининг более доступным, однако подчеркивают, что окончательный диагноз все-таки необходимо ставить врачу.