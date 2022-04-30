НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Главу района в Забайкалье обвинили в получении взятки

Источник:
Sibnet.ru
193 0
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Следователи предъявили обвинение в получении взятки главе Борзинского района Забайкалья Сергею Русинову, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Русинову инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По данным следствия, в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта.

Еще по теме
Суд отобрал у новосибирского майнера ферму и грузовик
Покушение на Соловьева сравнили с сюжетом «Брата 2»
Житель Ульяновской области открыл стрельбу в детском саду
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
смотреть все
ЧП #Криминал #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Перечислены модели Lada, которые АвтоВАЗ не выпустит без Renault
Автоэксперт дал пессимистичный прогноз по АвтоВАЗу
Обсуждение (0)
Картина дня
США намерены лишить Россию ученых
Самолет канцлера ФРГ пересек Северный полюс ради облета России
Китай назвал «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
Россия приняла решение покинуть МКС
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Удавиков

При этом он не смог пояснить, кто отдавал им приказы.Махновщина, самый настоящий бандитизм, делал что...

Disobedient

Надеюсь одного только пожалели, остальных его земляков даже закапывать не стали.

Disobedient

Таких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...

Uynachalnica

Почти повторил беспосадочный перелет Чкалова! Героя будут присваивать?