Главу района в Забайкалье обвинили в получении взятки

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Следователи предъявили обвинение в получении взятки главе Борзинского района Забайкалья Сергею Русинову, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.
Русинову инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
По данным следствия, в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта.
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