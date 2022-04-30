Главу района в Забайкалье обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение в получении взятки главе Борзинского района Забайкалья Сергею Русинову, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Русинову инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По данным следствия, в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта.