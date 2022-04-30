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США намерены лишить Россию ученых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы отмены некоторых визовых ограничений для высококвалифицированных российских специалистов, стремящихся получить работу в Соединенных Штатах

Белый дом уже включил в последний дополнительный запрос Конгрессу предложение об отмене правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы в США, должны иметь действующего работодателя, пишет Bloomberg.

Отмечается, что данные усилия направлены на то, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы президента Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу США.

Это будет распространяться на российских граждан, которые получили степень магистра или доктора наук в области науки, техники, инженерии или математики в США или за рубежом, отмечается в материале.

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Политика #Мир
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