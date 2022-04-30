Германия поддержала запрет на импорт российского урана

Германия поддержала санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. Берлин готов к запрету импорта урана из России.

Санкции могут повлиять на новые проекты в атомной энергетике, которыми управляет «дочка» «Росатома» в Западной Европе, передает Politico. Кроме всего прочего, Берлин активно выступает за поэтапный отказ от российской нефти.

Евросоюз в настоящее время готовит поэтапное эмбарго на поставки российской нефти. Новый пакет мер ЕС также будет включать санкции против Сбербанка и «высокопоставленных россиян». Решение об ограничительных мерах может быть одобрено на следующей неделе.