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Германия поддержала запрет на импорт российского урана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © IAEA

Германия поддержала санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. Берлин готов к запрету импорта урана из России.

Санкции могут повлиять на новые проекты в атомной энергетике, которыми управляет «дочка» «Росатома» в Западной Европе, передает Politico. Кроме всего прочего, Берлин активно выступает за поэтапный отказ от российской нефти.

Евросоюз в настоящее время готовит поэтапное эмбарго на поставки российской нефти. Новый пакет мер ЕС также будет включать санкции против Сбербанка и «высокопоставленных россиян». Решение об ограничительных мерах может быть одобрено на следующей неделе.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Alhazred

С чего они вдруг решили что Калибры похожи на их модернизированные древние Томагавки? Як дыти)))

Sovik

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_ASUS__

этот клоун занимается распространением откровенного вранья уже на протяжении как минимум десятка лет

slavaynin

так же как и не расширения нато