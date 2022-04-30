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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны показало взятого в плен на Украине британца

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны РФ распространило видео с пленным британским подданным. Утверждается, что он воевал на стороне украинских сил.

«Эндрю Хилл сложил оружие и сдался российским военнослужащим в Николаевской области. Группа наемников, в которой воевал британец, была разбита, а он получил ранение», — отмечает российское военное ведомство.

В ходе записанного на видео опроса Хилл сообщил российским военным, что он родом из Плимута, по собственному желанию прибыл на Украину через польскую границу, затем воевал в составе группы из семи человек.

При этом он не смог пояснить, кто отдавал им приказы. Хилл также уточнил, что за участие в боевых действиях ему не платили, хотя обещали.

Тема: Военная операция на Украине
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Alhazred

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_ASUS__

этот клоун занимается распространением откровенного вранья уже на протяжении как минимум десятка лет

Sovik

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slavaynin

так же как и не расширения нато