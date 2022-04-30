НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Выбран победитель девятого сезона шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
825 0
Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

Сагын Омирбайулы, София Олареско и Аделия Загребина набрали больше всего голосов в финале девятого сезона шоу «Голос. Дети», они поборолись за звание лучшего исполнителя и денежный приз.

В суперфинале Омирбайулы из команды Полины Гагариной спел композицию «Единственная моя» Филиппа Киркорова. Загребина из команды Егора Крида исполнила песню «Мама» композитора Валерия Головко. Оба участника ранее попали в финал по решению наставников.

София Олареска выступила с русской-народной песней «По Дону гуляет» под аккомпанирование Басты. Девочка прошла в финал благодаря дополнительному этапу. После выбывания из шоу по решению наставника она победила в зрительском голосования.

Победителем стала Аделия Загребина. За нее проголосовало 40,6 % зрителей. На втором месте — София Олареско (32,2% голосов). Третье место занял Сагын Омирбайулы с 27,2% голосов.

Также был выбран лучший наставник. Это звание получил Баста, набравший 42% от зрительского голосования. Он побеждает уже третий сезона подряд. 

Еще по теме
Талант Гагариной поставили под сомнение из‑за «Кукушки» Цоя
Гагариной и Киркорову запретили въезд в Эстонию
Макаревич высказался о возможном возвращении в Россию
Филипп Киркоров показал свой особняк на полуострове
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Филипп Киркоров показал свой особняк на полуострове
Автоэксперт дал пессимистичный прогноз по АвтоВАЗу
Россию обвинили в стремлении разрушить НАТО «руками Варшавы»
Обсуждение (0)
Картина дня
Банк России снизил ключевую ставку сразу с 17% до 14%
Рубль обновил максимумы к доллару и евро
Посол США обвинил Лаврова в ядерном шантаже
Найдены останки крупнейшего существа Земли
Самое обсуждаемое
30
Кремль отверг переговоры об эвакуации боевиков с «Азовстали»
28
Россия перекрыла газ Болгарии
27
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
23
Банк России снизил ключевую ставку сразу с 17% до 14%
22
Посол США обвинил Лаврова в ядерном шантаже