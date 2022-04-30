Выбран победитель девятого сезона шоу «Голос. Дети»

Сагын Омирбайулы, София Олареско и Аделия Загребина набрали больше всего голосов в финале девятого сезона шоу «Голос. Дети», они поборолись за звание лучшего исполнителя и денежный приз.

В суперфинале Омирбайулы из команды Полины Гагариной спел композицию «Единственная моя» Филиппа Киркорова. Загребина из команды Егора Крида исполнила песню «Мама» композитора Валерия Головко. Оба участника ранее попали в финал по решению наставников.

София Олареска выступила с русской-народной песней «По Дону гуляет» под аккомпанирование Басты. Девочка прошла в финал благодаря дополнительному этапу. После выбывания из шоу по решению наставника она победила в зрительском голосования.

Победителем стала Аделия Загребина. За нее проголосовало 40,6 % зрителей. На втором месте — София Олареско (32,2% голосов). Третье место занял Сагын Омирбайулы с 27,2% голосов.

Также был выбран лучший наставник. Это звание получил Баста, набравший 42% от зрительского голосования. Он побеждает уже третий сезона подряд.