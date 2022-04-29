НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия выдала патент на вечный двигатель

Источник:
Naked Science
164 0

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала первый патент на конструкцию вечного двигателя. Документ был оформлен еще в августе 2020 года.

Автор разработки Анатолий Щербатюк описывает роторный инерционный двигатель, который использует для своей работы «возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью».

При этом из школьного курса физики известно, что сила инерции не может иметь какой-либо энергии. Фактически, изобретение представляет собой воплощением вращающегося маховика с жидкостью, который якобы должен вращаться бесконечно.

Внешне такой двигатель напоминает гидромуфту. Подобные устройства используются в автоматических коробках передач в автомобилях, однако поддерживать вечное движение они не могут.

схема вечного двигателя
схема вечного двигателя
Фото: © «Роспатент»

Комиссия по лженауке Российской академии наук назвала регистрацию данного патента крахом отечественной системы экспертизы. Глава комиссии академик Евгений Александров заявил, что отсутствие добросовестной экспертизы приведет к продвижению лженаучных проектов.

Вечный двигатель первого рода — неограниченно долго действующее устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов. Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать такой двигатель обречены на провал.

Еще по теме
Найдены останки крупнейшего существа Земли
Физик подтвердил реальность путешествий во времени
Ученые ИЦиГ расшифровали геном малярийного комара
Представлены звуковые колонки толщиной с бумагу
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Филипп Киркоров показал свой особняк на полуострове
Обсуждение (0)
Картина дня
Банк России снизил ключевую ставку сразу с 17% до 14%
Рубль обновил максимумы к доллару и евро
Посол США обвинил Лаврова в ядерном шантаже
Найдены останки крупнейшего существа Земли
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Alhazred

С чего они вдруг решили что Калибры похожи на их модернизированные древние Томагавки? Як дыти)))

Antoxa.

Пусть уходит, с полным закрытием производства сигарет. Не нужны они в этой стране

Sovik

"Применение ФАБ-3000 по "Азовстали" сразу после разговора Путина и штатского Шойгу"Они не говорили, что...

xumepa312

Сша будет воевать с нами до последнего украинца.