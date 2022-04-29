Россия выдала патент на вечный двигатель

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала первый патент на конструкцию вечного двигателя. Документ был оформлен еще в августе 2020 года.

Автор разработки Анатолий Щербатюк описывает роторный инерционный двигатель, который использует для своей работы «возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью».

При этом из школьного курса физики известно, что сила инерции не может иметь какой-либо энергии. Фактически, изобретение представляет собой воплощением вращающегося маховика с жидкостью, который якобы должен вращаться бесконечно.

Внешне такой двигатель напоминает гидромуфту. Подобные устройства используются в автоматических коробках передач в автомобилях, однако поддерживать вечное движение они не могут.

схема вечного двигателя Фото: © «Роспатент»

Комиссия по лженауке Российской академии наук назвала регистрацию данного патента крахом отечественной системы экспертизы. Глава комиссии академик Евгений Александров заявил, что отсутствие добросовестной экспертизы приведет к продвижению лженаучных проектов.

Вечный двигатель первого рода — неограниченно долго действующее устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов. Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать такой двигатель обречены на провал.