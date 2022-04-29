Россия выдала патент на вечный двигатель

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала первый патент на конструкцию вечного двигателя. Документ был оформлен еще в августе 2020 года.
Автор разработки Анатолий Щербатюк описывает роторный инерционный двигатель, который использует для своей работы «возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью».
При этом из школьного курса физики известно, что сила инерции не может иметь какой-либо энергии. Фактически, изобретение представляет собой воплощением вращающегося маховика с жидкостью, который якобы должен вращаться бесконечно.
Внешне такой двигатель напоминает гидромуфту. Подобные устройства используются в автоматических коробках передач в автомобилях, однако поддерживать вечное движение они не могут.
Комиссия по лженауке Российской академии наук назвала регистрацию данного патента крахом отечественной системы экспертизы. Глава комиссии академик Евгений Александров заявил, что отсутствие добросовестной экспертизы приведет к продвижению лженаучных проектов.
Вечный двигатель первого рода — неограниченно долго действующее устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов. Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать такой двигатель обречены на провал.
AlhazredС чего они вдруг решили что Калибры похожи на их модернизированные древние Томагавки? Як дыти)))
Antoxa.Пусть уходит, с полным закрытием производства сигарет. Не нужны они в этой стране
Sovik"Применение ФАБ-3000 по "Азовстали" сразу после разговора Путина и штатского Шойгу"Они не говорили, что...
xumepa312Сша будет воевать с нами до последнего украинца.