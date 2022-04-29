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Майские праздники подарят Новосибирску +27

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суббота в Новосибирске будет жаркой до 27 градусов, затем станет немного прохладней, жара окончательно спадет во вторник, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«30 апреля будет без осадков, температура ночью составит 12-14 градусов тепла, днем будет 25-27 градусов. 1 мая будет без осадков. Ночью температура составит 6-8 градусов, днем — 17-19 градусов», — сказала Виноградова.

2 мая также без ожидается осадков. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Ночью будет 6-8 градусов тепла, а днем — 20-22 градуса.

Похолодание придет в Новосибирск 3 мая. Воздух днем будет прогреваться максимум до 10 градусов, при этом будет сухо.

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