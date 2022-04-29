Майские праздники подарят Новосибирску +27

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Суббота в Новосибирске будет жаркой до 27 градусов, затем станет немного прохладней, жара окончательно спадет во вторник, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«30 апреля будет без осадков, температура ночью составит
12-14 градусов тепла, днем будет 25-27 градусов. 1 мая будет без осадков. Ночью
температура составит 6-8 градусов, днем — 17-19 градусов», — сказала Виноградова.
2 мая также без ожидается осадков. Ветер усилится до 8-13
метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Ночью будет 6-8 градусов тепла,
а днем — 20-22 градуса.
Похолодание придет в Новосибирск 3 мая. Воздух днем будет прогреваться максимум до 10 градусов, при этом будет сухо.
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