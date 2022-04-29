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Дожди и ветры ожидаются в Забайкалье на майские праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первые дни мая принесут в Забайкалье тепло до 20 градусов, но затем опять похолодает, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В предстоящие выходные дни ожидается неустойчивая и ветреная погода. Небольшой дождь пройдет местами днем 30 апреля и 1 мая, 2 мая местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северным и восточным районам днем до умеренных», — сообщила Щевелева.

Ветер умеренный, в отдельных районах с порывами до 15-20 метров в секунду, 2 мая в большинстве районов будет преобладать сильный ветер 16-21 метров в секунду.

30 апреля в большинстве районов ночная температура будет отрицательная до 8 градусов мороза, 2 мая преобладающая температура положительная — 2-7 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до 9-14 градусов тепла

1 мая температура днем в большинстве районов повысится до 17-22 градусов тепла, 2 мая воздух еще успеет прогреться до 15-20 градусов, но уже в западных и северных районах начнется похолодание и 3 мая преобладающая температура составит 11-16 градусов тепла.

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Сибирь #Гео
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