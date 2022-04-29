Галкина на Первом канале заменит Цискаридзе

Артист балета Николай Цискаридзе стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале вместо Максима Галкина.

В четверг прошли съемки нового выпуска «Сегодня вечером». «КП» со ссылкой на массовку сообщила, что в качестве ведущего выступил Цискаридзе. Ранее сообщалось, что Галкин больше не будет вести программу, поскольку уехал из России.

Новый выпуск «Сегодня вечером» выйдет в эфир Первого канала 7 мая. По словам участников программы, Цискаридзе отлично импровизирует, легко находит общий язык со звездами и зрителями.

Первый канал пока не сообщал, кто станет ведущим проекта. Неизвестно, будет ли Николай Цискаридзе постоянно вести эфиры, или вакансия телеведущего все еще открыта.