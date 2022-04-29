«Интеррос» выкупит долю Олега Тинькова в «Тинькофф»

Компания «Интеррос» выкупит долю семьи Олега Тинькова (35% акций) в TCS Group Holding — головной структуре группы «Тинькофф», говорится в сообщении компании.

«Сделка получила согласование Центрального банка РФ», — отметили в пресс-службе «Интерроса».

Президент «Интерроса» Владимир Потанин заявил, что компания как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке.

«Участие «Интерроса» как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы «Тинькофф» станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов», — сказал Потанин.

Основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков сказал, что горд, что вместе со своей командой «построил с нуля лучший банк в стране». «Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — добавил он.