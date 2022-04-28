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Рубль на перепутье: эксперты поставили на доллар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ccPixs.com / Attribution License
Курс рубля в мае будет зависеть от внешних условий и от того, пойдет ли Банк России на смягчение мер валютного контроля.

«Излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления», — цитирует «Прайм» инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина.

Он отметил, что деэскалация с большой вероятностью приведет к смягчению валютного регулирования со стороны Банка России, а значит и к ослаблению позиций российской валюты.

По мнению Бахтина, базовый прогноз предполагает, что после майских праздников российская валюта может отступить в направлении 80-82 рубля за доллар.

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Егор Жильников отмечает, что рубль на протяжении апреля укреплялся к основным мировым валютам. Его поддерживал избыток иностранной валюты из-за расширившегося сальдо торгового баланса. Но ситуация может измениться.

Жильников отметил, что противовесом сильного укрепления рубля выступает Центробанк, который вводит послабления к валютному контролю. Эксперт выразил уверенность, что доллар может продемонстрировать отскок уже ближайшие дни с ориентиром на отметку 75 рублей.

Нужен ли крепкий рубль

Укрепление рубля, с одной стороны, важно для экономики — оно замедляет инфляцию и повышает доступность импорта, но с другой — излишне крепкий рубль довольно негативно сказывается на бюджете России, обратил внимание аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за 1 доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за 1 доллар, чем платить 75 рублей за этот же доллар», — пояснил Маслов.

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Но сальдо торгового баланса России сейчас сильно искажено в сторону экспорта из-за запрета на импорт большого числа товаров и услуг в Россию, что оказывает поддержку российскому рублю.

«Тем временем российская валюта находится у отметки в 73,51 рубля за доллар, и дальнейшее укрепление может привести к серьезным потерям для российского бюджета, учитывая, что подходит время выплат за налоговый период, что также укрепит рубль в следующем месяце», — заключил Маслов.

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