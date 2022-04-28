Крупнейший производитель сигарет покинет Россию

Крупнейший производитель табачных изделий в России Japan Tobacco намерен покинуть страну, сообщается на сайте компании.

Japan Tobacco в марте приостановил новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Сейчас компания продолжает оценивать различные варианты развития своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности.

Россия — один из крупнейших рынков для Japan Tobacco, у компании здесь четыре завода и около 4 тысяч сотрудников.

В портфель Japan Tobacco входят Winston, Camel, Sobranie, «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка», а также другие популярные марки.