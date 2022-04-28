Россия запустит аналог зарубежных образовательных платформ

Российские разработчики создали платформу онлайн-образования, которая станет аналогом приостановивших работу в стране зарубежных сервисов.

«Российская образовательная платформа» позволит пользователям выстраивать персональные образовательные траектории развития и будет поддерживать функции сетевого взаимодействия организаций, передает ТАСС.

В частности, она позволяет российским вузам и компаниям размещать свои онлайн-курсы и дает возможность монетизации опубликованного контента. Авторы планируют полноценный запуск системы на 2022 год.

«Ключевыми особенностями платформы станут персональное непрерывное сопровождение развития человека на протяжении всей жизни, сетевое взаимодействие отдельных пользователей и организаций», — уточнила один из разработчиков платформы Екатерина Любимова.

Ранее российский рынок из-за конфликта на Украине покинули западные сервисы онлайн-образования Coursera и EdX.