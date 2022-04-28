МИД ответит на американские меры «идиотического характера»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России страной- спонсором терроризма.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения России в свой список государств- спонсоров терроризма в свете событий на Украине.

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры могут «отрикошетить» по Вашингтону.

«А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм», — отметила Захарова.