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США задумались над включением РФ в список спонсоров терроризма

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Соедиенные Штаты рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма в свете событий на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем это», — приводит ТАСС слова Блинкена, сказанные им на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о возможности включения РФ в данный перечень. «Юристы это изучают», — подтвердил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Блинкен озвучил версию, согласно которой Россия якобы терроризирует население Украины путем проведения там специальной военной операции.

Тем не менее он уточнил, что пока не может сказать, позволят ли администрации США критерии соответствующего национального законодательства сделать данный антироссийский шаг.

По его словам, Вашингтон намерен сделать все, что в наших силах, как бы много времени на это ни потребовалось, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за совершенные преступления.

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Политика #Мир
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