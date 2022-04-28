Меры поддержки IT задумали распространить на работников банков

Банк России предложил правительству распространить ряд мер поддержки для IT-специалистов на сотрудников банковских профильных подразделений, сообщили в ЦБ.

Банки — одни из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной безопасности (ИБ). Чтобы предотвратить возможный переход таких сотрудников в IT-компании, Банк России предложил распространить на них меры поддержки этого сектора, направив письмо с такой инициативой в правительство, пояснили «Известиям» в Центробанке.

Предполагается, что банки могут выделить IT- и ИБ-подразделения в обособленное юридическое лицо, отметили изданию в Минцифры.

Президент РФ Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, тогда же глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил о новых льготах для отечественных IT-компаний.

Российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке — не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.