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Две рабочие недели в мае будут короткими

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первые две рабочие недели мая в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы будут короткими, а выходные — длинными, сообщила пресс-служба Роструда.

Выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Так получается, потому что День весны и труда (1 мая) и День Победы (9 мая) относятся к нерабочим праздничным дням.

При этом по решению правительства РФ выходной с субботы, 1 января 2022 года, перенесен на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января 2022 года, — на вторник, 10 мая.

У работающих на шестидневке будут выходные с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая. Те, кто работают по сменному графику, в рабочие дни отдохнут как все, однако выходные будут устанавливаться в соответствии с графиком.

Граждане, которых привлекут к работе в праздничные и выходные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул.

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