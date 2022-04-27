Сериал «Трудные подростки» покажут на СТС

Телепремьера сериала «Трудные подростки» состоится на СТС 16 мая, сообщила в среду пресс-служба канала. Онлайн-версия собрала 200 миллионов просмотров в Сети и получила три статуэтки Национальной премии в области веб-индустрии.

Сериал «Трудные подростки» снят по мотивам скандала с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Проект рассказывает про капитана футбольного клуба Антона Ковалева (Никита Волков), который выходит на свободу после двух лет тюремного заключения.

Бывшая суперзвезда российского спорта оказывается никому ненужным. Чтобы реабилитировать свою репутацию Ковалев вынужден работать с подопечными центра помощи трудным подросткам под руководством директора и единственного друга Германа (Александр Лыков).

Помимо сюжетной линии главного героя, в сериале большое внимание уделено история подростков, оказавшихся у «исправительном» учреждении. Роли подопечных Ковалева сыграли Глеб Калюжный, Анастасия Красовская, Анастасия Крылова, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Владимир Гарцунов, Тимофей Елецкий и другие.

Премьера «Трудных подростков» состоится 16 мая на СТС, новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 22.00.