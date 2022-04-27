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Кудрин предсказал России «очень сложную ситуацию»

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Россия в ближайшие полтора-два года будет находиться в «очень сложной ситуации», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей в Петербурге.

«Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации», — цитирует РБК Кудрина. Он пояснил, что экономика России переживает непростой период, ее падение по итогам 2022 года, по предварительным прогнозам, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%.

Текущий кризис будет тяжелее, чем кризис 2009 года или пандемийный кризис, добавил он. Правительство принимает антикризисные меры и предварительная оценка дополнительных расходов составляет более 4 триллионов рублей.

Аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозируют, что России понадобится десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций.

По их оценкам, падение ВВП России в текущем году составит 11,1%, к 2023 году его удастся замедлить до 1,9%. При этом к росту, как считают аналитики, Россия сможет перейти в 2024 году, он может составить 1,6%.

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