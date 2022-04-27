The Washington Post предрекла конец гегемонии Запада

Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии, предсказал обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен.

Доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи, показатель ВВП государств, которые сейчас ввели санкции в отношении России, снизился с 79,4% в 2000 году до 60,4% в 2020 году, приводят «Известия» слова Олсена.

«К 2040 году Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее», — считает Олсен.

По его мнению, «такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему».

Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития.

«Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий. Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада», — заключил Олсен.