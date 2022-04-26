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Автоэксперт предупредил о необычном штрафе для водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автовладельцы, неправильно утилизирующие автопокрышки, заплатят до 2 тысяч рублей, о таком необычном штрафе напомнил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«В Кодексе об административных правонарушениях есть штраф за неправильную утилизацию покрышек. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей. На юрлиц накладывается очень большой штраф от 100 до 250 тысяч рублей», — цитирует URA.RU Шкуматова.

Он отметил, что до сих пор наблюдается такой безответственный подход, когда люди просто выбрасывают покрышки на помойку, в мусорку, или ставили рядом. Компании обращаются с шинами более аккуратно и ответственно.

«Огромные штрафы, потому что резина перегнивает порядка 200 лет, если я не ошибаюсь, или намного больше. Выкидывать ее в окружающую среду и загрязнять ни в коем случае нельзя», — отметил автоюрист Дмитрий Славнов.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.