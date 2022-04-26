Автоэксперт предупредил о необычном штрафе для водителей

Автовладельцы, неправильно утилизирующие автопокрышки, заплатят до 2 тысяч рублей, о таком необычном штрафе напомнил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«В Кодексе об административных правонарушениях есть штраф за неправильную утилизацию покрышек. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей. На юрлиц накладывается очень большой штраф от 100 до 250 тысяч рублей», — цитирует URA.RU Шкуматова.

Он отметил, что до сих пор наблюдается такой безответственный подход, когда люди просто выбрасывают покрышки на помойку, в мусорку, или ставили рядом. Компании обращаются с шинами более аккуратно и ответственно.

«Огромные штрафы, потому что резина перегнивает порядка 200 лет, если я не ошибаюсь, или намного больше. Выкидывать ее в окружающую среду и загрязнять ни в коем случае нельзя», — отметил автоюрист Дмитрий Славнов.